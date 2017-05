Lega Pro, girone C: Casertana, esonerato Andrea Tedesco

Clamoroso ribaltone sulla panchina della Casertana: a una sola giornata dal termine della regular season la società campana ha esonerato il tecnico Andrea Tedesco e il suo secondo Alfredo Cimino. Al loro posto, come comunicato dalla dirigenza con una nota sul sito ufficiale, sulla panchina dei Falchetti siederà il’allenatore della Berretti Raffaele Esposito che si avvarrà del supporto del tecnico dell’Under 17 Guglielmo Tudisco.

Per l'ormai ex mister rossoblù sono state fatali le quattro sconfitte in cinque gare dell'ultimo periodo, un ruolino di marcia che rischia di far saltare l'obbiettivo playoff. La Casertana, al momento nona a 48 punti, è tallonata a poca distanza da Catania, Unicusano Fondi e Fidelis Andria: nell'ultima giornata i campani saranno impegnati proprio contro gli etnei e una sconfitta potrebbe essere fatale per entrambe.