Lega Pro, girone C: Casertana, De Marco vuole i playoff

La salvezza c'è, ma non bisogna fermarsi lì: guarda in avanti Simone De Marco, centrocampista della Casertana che ribadisce la volontà dei Falchetti di provare a conquistare un posto nella griglia dei playoff.

L'aver mantenuto la categoria, per il numero 7 rossoblù, rimane comunque un traguardo di cui essere felici: “E’ motivo d’orgoglio aver centrato la salvezza in anticipo, sappiamo tutti l’estate scorsa con che incertezze eravamo costretti a misurarci - è il commento di De Marco sulle pagine del sito ufficiale - Ora per fortuna abbiamo alle spalle una società solida che non ci fa mancare niente. Questo ha contribuito a darci la serenità giusta”. Per la truppa di Tedesco adesso l'obiettivo è arrivare tra le prime dieci: “Ora vogliamo fare qualcosa di più. Ci attende una trasferta difficile come quella con l'Akragas, ma noi vogliamo rialzarci e tornare a fare punti importanti”.

La Casertana, pur reduce da due ko consecutivi e da altrettanti pareggi, non ha quindi intenzione di mollare, trascinata tra gli altri da un De Marco che, dopo quattro stagioni passate all'ombra della Reggia, ammette di sentire la casacca rossoblù come una seconda pelle: “Il mister mi ha dato fiducia in tempi non sospetti ed ho cercato di sfruttare al meglio lo spazio avuto. Ormai questa maglia la sento mia e ho tanta voglia di restare con la Casertana”.