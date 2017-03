Lega Pro girone C: Casertana, che rammarico

Casertana, quanto rammarico per la mancata vittoria: il pari contro il Messina della 29a giornata di Lega Pro non è proprio andato giù in casa rossoblù. “Il Messina non ha fatto un tiro in porta e noi abbiamo provato a dire la nostra – è il parere di mister Tedesco, che non nasconde la sua delusione ma anche la grande voglia che hanno i campani di proseguire dritto verso altre sfide - Un punto in più verso l’obiettivo salvezza che dobbiamo continuare ad alimentare. Da martedì inizieremo a pensare alla sfida di Fondi”.



“E’ mancato anche quel pizzico di fortuna che spesso di aiuta a vincere – racconta Gaston, attaccante dei Falchetti - Ciò non toglie che stiamo andando oltre ogni aspettativa. La salvezza è vicina e dobbiamo soltanto continuare a lavorare come abbiamo sempre fatto”.