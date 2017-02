Lega Pro, girone C: Casertana, Carriero e l'eurogol per il nonno

Un eurogol dritto fino in cielo. La Casertana ha avuto la meglio sulla Virtus Francavilla grazie a una conclusione da centrocampo di Giuseppe Carriero: un tiro imprendibile, da distanza siderale, che ha fulminato il portiere dei pugliesi portando in dote ai Falchetti tre punti pesantissimi in ottica playoff. Un gol di di quelli che indimenticabili insomma, che per il centrocampista classe '97 ha rappresentato una sorta di riscatto dopo un periodo personale molto difficile: “Questo gol lo dedico a mio nonno scomparso nei giorni scorsi e a mio padre che non sta passando un momento facile" è quanto raccontato dall'ex Bellinzago sulle pagine del sito ufficiale della Casertana.

Il giovane centrocampista ha spiegato anche le circostanze che hanno portato alla sua prodezza balistica: "Ho letto il piazzamento della difesa, Gaston ha fatto un grande movimento che ha impensierito i loro uomini. Quando ho visto il portiere fuori dai pali ci ho provato. Ed è andata bene. Abbiamo fatto una grande partita e dimostrato ancora una volta di avere personalità e carattere”. La rete di Carriero, oltre che di pregevole fattura, è risultata essere d'oro per le ambizioni dei campani, in piena zona play off a quota 39 al pari di Cosenza, Unicusano Fondi e Catania.