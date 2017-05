Lega Pro, girone C: l'anteprima del primo turno dei playoff

Finisce il campionato, ma la Lega Pro non si ferma: domenica 14 marzo le squadre del girone C qualificatesi dal quarto all'undicesimo posto si sfideranno nel primo turno dei playoff per tentare la scalata in serie B.

Ad aprire le danze alle ore 15 Juve Stabia-Catania: alle Vespe di mister Carboni basta un pareggio per avere la meglio sugli etnei, che non hanno però intenzione di abbandonare subito la corsa alla promozione dopo aver agguantato la qualificazione nell'ultima giornata. Alle 17.30 in Virtus Francavilla-Unicusano Fondi si sfidano due delle matricole più sorprendenti del campionato, capaci durante la stagione di prendersi scalpi eccellenti come quelli rispettivamente di Lecce e Foggia.

Alle 20.30 gran serata di calcio con Siracusa-Casertana, gara che vede due assenze pesanti: il centrocampista rossoblù Carriero e l'allenatore degli aretusei Sottil, entrambi fermati dal giudice sportivo. Alla stessa ora in scena anche Cosenza-Paganese, sfida insidiosa per gli azzurrostellati che, nonostante una sorprendente qualificazione ai playoff, in questa stagione non hanno mai vinto contro la compagine silana.