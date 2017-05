Lega Pro, girone C: l'anteprima della 38a giornata

Si conclude il 7 maggio con la 38a giornata la regular season del girone C di Lega Pro: molti verdetti (come il Foggia campione e il Taranto retrocesso in serie D) sono già stati emessi, ma tanto c'è ancora in palio nelle partite dell'ultima giornata di campionato.

In ottica playoff il derby Lecce-Fidelis Andria sarà decisivo per i federiciani; Casertana-Catania rappresenta l'ultima chance per gli etnei che hanno bisogno di vincere per accedere alla fase successiva, mentre una sconfitta potrebbe essere letale per i Falchetti che in settimana hanno esonerato l'allenatore Tedesco.

In Unicusano Fondi-Catanzaro i rossoblù si giocano l'accesso ai playoff, mentre i calabresi sognano la salvezza diretta; evitare i playout è anche l'obbiettivo delle due contendenti di Monopoli-Akragas, con i biancoverdi al momenti favoriti dalla classifica. Questi gli altri match di giornata: Cosenza-Foggia, Melfi-Matera, Vibonese-Messina, Reggina-Paganese, Juve Stabia-Taranto, Siracusa-Virtus Francavilla.