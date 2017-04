Lega Pro, girone C: l'anteprima della 37a giornata

Se in vetta tutto è deciso con la promozione in serie B del Foggia, più in basso è ancora battaglia: domenica 30 aprile, con inizio di tutte le gare in contemporanea alle 14.30, va in scena la 37a giornata del girone C di Lega Pro. Partendo dal fondo della classifica, in Taranto-Vibonese si giocano tutte le residue speranze di salvezza degli ionici, che perdendo contro i calabresi (che puntano a evitare i playout) sarebbero matematicamente condannati alla serie D.

In zona playoff, Virtus Francavilla-Unicusano Fondi vede i rossoblù cercare il colpaccio in terra pugliese per stabilizzare il proprio posizionamento tra le prime undici, mentre nel derby Catania-Siracusa si giocano tutte le chance degli etnei di accedere alla fase successiva distante appena due lunghezze.

Riflettori puntati anche su Foggia-Melfi, la prima gara dei rossoneri allo Zaccheria dopo la trionfale vittoria del campionato con tre giornate d'anticipo. Tutte le altre gare di giornata: Catanzaro-Casertana, Messina-Cosenza, Akragas-Juve Stabia, Paganese-Lecce, Matera-Monopoli, Fidelis Andria-Reggina.