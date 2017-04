Lega Pro, girone C: l'anteprima della 36a giornata

La 36a giornata del girone C di Lega Pro, in programa domenica 19 aprile 2017, può regalare i primi verdetti ufficiali di questo campionato. Tutti i riflettori sono puntati su Unicusano Fondi-Foggia, la partita che può regalare dopo 19 anni la serie B ai rossoneri. Alla truppa di Stroppa per agguantare la promozione basta un pareggio contro i laziali che, impegnati nella serrata corsa ai playoff, sognano però lo sgambetto.

Si promettono scintille anche in Paganese-Siracusa, gara tra due delle formazioni più in forma del momento e con i campani desiderosi di confermare quanto prima la permanenza fra le prime dieci. In fondo alla classifica, Taranto-Melfi e il derby Catanzaro-Vibonese sono scontri diretti per una lotta salvezza che a tre giornate dalla fine appare ancora quanto mai incerta.

Questi gli altri match di giornata: Akragas-Cosenza, Catania-Monopoli, Fidelis Andria-Juve Stabia, Matera-Casertana, Messina-Lecce, Virtus Francavilla-Reggina.