Lega Pro, girone C: l'anteprima della 35a giornata

Gran menù di Pasqua per la Lega Pro: va in scena sabato 15 aprile la 35a giornata del girone C, un turno che si preannuncia essere particolarmente appetitoso per tutti gli appassionati e tifosi del raggruppamento meridionale.

Foggia-Reggina vede la capolista ospitare allo Zaccheria (dove ha perso una sola partita in tutta la stagione) la truppa di Zeman alla frenetica ricerca di punti salvezza. Il pronostico della gara pende però tutto verso i rossoneri di bomber Mazzeo, fresco capocannoniere del girone. Matera-Lecce, sebbene entrambe le squadre siano già matematicamente qualificate alla fase successiva, rimane un match di cartello: vuoi per il blasone delle due formazioni, rispettivamente terza e seconda, vuoi perché un ko dei giallorossi potrebbe voler dire promozione in serie B anticipata per i rivali di Foggia.

Scendendo in classifica, Catania-Cosenza è uno scontro playoff in piena regola, con gli etnei di mister Pulvirenti che devono vincere a tutti i costi per cercare di rientrare fra le prime dieci; ai piani bassi Taranto-Monopoli è un derby salvezza tra due compagini in caduta libera: i rossoblù hanno fatto appena un punto nelle ultime cinque gare disputate, mentre i Gabbiani non vincono addirittura dal 17 dicembre 2016. Le altre gare di giornata: Akragas-Casertana, Fidelis Andria-Unicusano Fondi, Virtus Francavilla-Juve Stabia, Messina-Melfi, Paganese-Vibonese, Catanzaro-Siracusa.