Lega Pro, girone C: l'anteprima della 34a giornata

Continua il campionato di Lega Pro girone C con la 34a giornata in programma domenica 9 aprile. Datasport vi propone un’anteprima delle gare più interessanti in vista di un acceso finale di stagione.

Juve Stabia-Matera non è solo la sfida fra quarta e terza forza del campionato, ma anche la prova del nove per due formazioni che nell’ultimo periodo hanno un po’ zoppicato: le Vespe, con Carboni in panchina, convincono ma vincono poco; i lucani di Auteri dopo l’exploit con il Messina non hanno ancora ritrovato la giusta dimensione rimediando appena due pareggi.

Uno sguardo lo meritano anche Casertana-Foggia, dove i rossoneri cercheranno di allungare a nove la striscia di partite vinte consecutivamente, e Cosenza-Siracusa, trasferta ostica per il sorprendente undici di Sottil che sogna l’assalto al quarto posto. Bagarre anche in fondo alla classifica con il derby-salvezza Reggina-Catanzaro. Le altre gare di giornata: Vibonese-Catania, Virtus Francavilla Fidelis Andria, Lecce-Taranto, Unicusano Fondi-Messina, Akragas-Paganese, Monopoli-Melfi.