Lega Pro, girone C: Angelo guida il plotone dei verdeoro

Il girone C gioca a ritmo di samba. Al 6 gennaio 2017 sono 16 i giocatori verdeoro che vestono la casacca di una squadra del terzo raggruppamento di Lega Pro, facendo di quella brasiliana la nazionalità più rappresentata fra i calciatori stranieri del girone C prima di argentini (10) e romeni (8). La compagine più brasileira è il Catania, che con Drausio, Calil e Gladestony forma una piccola colonia verdeoro alle pendici dell’Etna; con due brasiliani a testa seguono invece Matera, Fidelis Andria e Siracusa.

, terzino destro del, è il giocatore più utilizzato con ben 18 presenze, tallonato a poca distanza da Drausio del Catania (17) edella Paganese (17), che con 7 reti è anche il miglior goleador tra i brasiliani del girone. Nessuna presenza invece per Azzi del(arrivato da poco dopo aver trascorso la prima parte della stagione a Pordenone) e per il giovane Filipe, classe ’97 in prestito alla Casertana dalla Primavera della Juventus.