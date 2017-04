Lega Pro, girone C: allenamenti a porte chiuse per la Vibonese

Più concentrazione per la volata salvezza: con una nota sulle pagine del proprio sito ufficiale la Vibonese ha comunicato che, in vista del delicato derby contro il Catanzaro, la squadra da giovedì 20 a sabato 22 svolgerà i propri allenamenti a porte chiuse.

Nessuna distrazione è quindi ammessa per gli uomini di mister Campilongo, che dopo aver raccolto un buon pareggio contro la Paganese vogliono portarsi a casa l’intera posta in palio contro i rivali giallorossi: per entrambi come bottino ci sono tre punti fondamentali nella corsa alla salvezza diretta.

Gli ipponici, nonostante il buono stato di forma (tre vittorie e quattro pareggi nelle ultime sette giornate) sono ancora troppo vicini al fondo della classifica per poter dormire sonni tranquilli: battere le Aquile vorrebbe dire agganciare queste ultime a quota 35, rubando punti a una diretta concorrente per provare a evitare i playout e lo spettro della retrocessione.