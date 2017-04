Lega Pro, girone C: Akragas, tre giocatori verso il forfait

La salvezza nel mirino ma senza tante frecce al proprio arco: l’Akragas fa i conti con l’infermeria in questo finale di stagione che vede la compagine siciliana (nonostante i guai societari patiti durante tutto l’anno) lanciata verso il mantenimento della categoria.

Mister Di Napoli però nel prossimo match contro il Cosenza rischia di dover fare a meno di due pedine importanti come Bruno Pezzella e German Cochis: i due argentini (30 presenze e un gol il primo, 20 e due reti il secondo) in questi giorni sono infatti alle prese con un lavoro differenziato per smaltire dai rispettivi infortuni e la loro presenza contro i calabresi è quantomeno incerta.

Oltre ai due sudamericani in distinta potrebbe non comparire nemmeno il nome del centrocampista Fabrizio Bramati, anch’egli tormentato da guai fisici: un'assenza che riduce ulteriormente le alternative per la mediana dei Giganti.