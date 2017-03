Lega Pro girone C: Akragas, stagione a rischio?

Il presidente dell'Akragas lancia l'appello per salvare il club: Silvio Alessi, numero uno della dirigenza agrigentina, si rivolge al patron onorario Marcello Giavarini per trovare le risorse necessarie per evitare che la squadra debba cessare le attività sportive durante il campionato in corso.



“Il 9 marzo scorso si è svolta l'ennesima Assemblea dei soci e abbiamo preso atto che la trattativa con un Gruppo Imprenditoriale interessato a investire nella società non ha avuto esito positivo. Né ci sono nuovi sviluppi in merito ad altre cordate interessate a subentrare nel capitale sociale e quindi ad immettere capitali nuovi – è quanto scrive Alessi in un comunicato ufficiale - Nel corso della stessa assemblea non si è provveduto ad eleggere il nuovo Cda in quanto mi è stata avanzata la proposta di proseguire con il mio incarico fino alla fine del campionato, su questo punto ho preso un tempo di riflessione e scioglierò la riserva tra qualche giorno”.L'impegno economico preso dall'attuale presidente, che è garantito fino a fine stagione, potrebbe però non bastare per permettere ai Giganti peril campionato: motivo per cui Alessi ha rivolto un appello a Giavarini, che in passato ha sostenuto economicamente la squadra. “A lui mi rivolgo pubblicamente per l'ultima volta, nella consapevolezza del suo amore per l'Akragas, affinché faccia un ulteriore atto di responsabilità intervenendo economicamente per permettere a questo Club di concludere dignitosamente il campionato in corso ed evitare un triste epilogo, per quanto mi riguarda gli ribadisco la garanzia del mioeconomico”.