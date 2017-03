Lega Pro, girone C: Akragas, le scuole calcio allo stadio

I baby calciatori allo stadio per il derby di Sicilia: su iniziativa del presidente Silvio Alessi la società agrigentina dell'Akragas ha deciso di aprire le porte dello stadio Esseneto ai piccoli atleti di tutte le scuole calcio della provincia in occasione del match contro il Siracusa. “A breve l’Ufficio Marketing dell’Akragas - è quanto si legge sul sito ufficiale dei siciliani - prenderà contatto con tutte le società sportive per comunicare le modalità di partecipazione all’iniziativa”.

I giovanissimi supporter potranno dare così il proprio contributo nel sostenere i Giganti che, nonostante le difficoltà economiche, stanno dicendo la loro nella difficile corsa alla salvezza. A otto giornate dalla fine del campionato la squadra di mister Lello Di Napoli, reduce da due vittorie consecutive con Taranto e Matera, è quindicesima a quota 30, appena fuori dalla zona playoff: gli uomini di Ciullo, 29 punti, seguiti da Catanzaro e Reggina a 28, sono però troppo poco distanti per poter dormire sonni tranquilli.