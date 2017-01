Lega Pro, girone C: Akragas, quale futuro?

Akragas, quale futuro? Sono ore difficili per l’Agrigento calcistica: alla sconfitta rimediata sabato nel match salvezza contro la Reggina (2-1 il risultato finale) si sommano anche tutte le tribolazioni societarie che potrebbero portare a un netto ridimensionamento della squadra, al momento diciassettesima in classifica nel girone C. L’uscita di scena del presidente onorario Marcello Giavarini ha lasciato i Giganti senza risorse per chiudere degnamente la stagione di Lega Pro: la speranza per i tifosi biancazzurri è che, almeno secondo quanto dichiarato dal presidente Silvio Alessi, la trattativa con una cordata di imprenditori romani prenda il volo.





A non volare, stavolta sul campo, è anche la compagine allenata da mister: pur con una prova di cuore e al netto delle assenze pesanti, la formazione siciliana è stata domata al Granillo da una Reggina che ha messo lae ha sorpassato gli stessi akragantini, ormai in piena zona. Tra le note positive dell’incontro le tante occasioni create nella ripresa, anche se non adeguatamente sfruttate, e il bel gol disu punizione: da qui bisognerà ripartire per cercare una salvezza che, ad ora, appare quanto mai incerta sia sul rettangolo verde, sia nelle sfere dirigenziali.