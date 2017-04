Akragas-Paganese 1-2 giocata oggi, domenica 9 aprile 2017 alle ore 14.30. Match valido per la 34a giornata di Lega Pro (girone C). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida dell'Esseneto.

AKRAGAS-PAGANESE 1-2

Paganese tritatutto: bel successo degli uomini di Grassadonia che sul campo dell'Akragas hanno conquistato un 1-2 che porta sempre più gli azzurrostellati verso i playoff. Nel primo tempo sono i campani a fare gioco: tante le occasioni per Bollino e compagni, che non trovano però la via giusta per il gol. Nella ripresa la gara si sblocca grazie ad un rigore trasformato da Reginaldo al 65'; l'attaccante brasiliano segna anche il raddoppio che rende vana la marcatura di Salvemini in pieno recupero. Con la salvezza matematica in tasca e una partita da recuperare ora la Paganese può concentrarsi sul sogno playoff.

MARCATORI: 66’ e 86’ Reginaldo (P), 93’ Salvemini (A).

AKRAGAS: Pane, Russo (46’ Pezzella), Riggio, Thiago; Mileto, Coppola, Palmiero (72’ Leveque), Sepe, Longo, Cocuzza (46’ Salvemini), Klaric. A disp.: Addario, Amelia, Tardo, Caternicchia, Petrucci, Mazza, Rotulo, Sicurella. All.: Di Napoli.

PAGANESE: Liverani, Picone, Alcibiade, De Santis, Della Corte, Mauri (54’ Firenze), Pestrin, Tascone (78’ Tagliavacche), Bollino (72’ Carillo), Cicerelli, Reginaldo. A disp.: Gomis, Mansi, Longo, Palrati, Zerbo, Herrera, Caruso. All.: Grassadonia.

ARBITRO: Paterna di Teramo.



ammoniti Palmiero, Mileto (A), Mauri, Picone, De Santis, Liverani, Tagliavacche (P).