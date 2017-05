Lega Pro, girone C: Akragas, la linea verde per superare i playout

Una squadra di giovani per superare i playout: con l'età media più bassa del girone C (22,8 anni) l'Akragas si sta preparando a lottare per conquistare la permanenza in categoria con una rosa composta in gran parte dalla linea verde. Nell'ultima di campionato contro il Monopoli mister Lello Di Napoli ha fatto esordire in Lega Pro il giovane Silvio Petrucci, ala classe 2000 che, entrato al posto di Bramati in una fase piuttosto concitata del match, si è messo in luce per abnegazione e impegno pur senza riuscire a sbloccare il risultato che avrebbe garantito ai siciliani la salvezza diretta.

Petrucci, seppur giovanissimo, non è l'esordiente più "in erba" ad aver calcato i campi del girone: la palma di baby del campionato va infatti ad un altro giocatore dei Giganti, Calogero Minacori. L'utilizzo dell'attaccante akragantino, sceso in campo nell'incontro con la Juve Stabia a 16 anni, 7 mesi e 13 giorni, è solo l'ennesima prova di quanto la società biancoazzurra stia puntando sull'entusiasmo della gioventù: Tardo (classe 1998) Rotulo (1999), Caternicchia (1999), Sicurella (1999), Blandina (1999) e Leveque (1999) sono ormai in pianta stabile nella rosa della prima squadra e sapranno dare il proprio contributo per far restare i Giganti in Lega Pro.