Lega Pro, girone C: Akragas, al lavoro per la volata salvezza

A due giornate dalla fine del campionato è ancora incerto il destino dell'Akragas che, nonostante le buone prove dell'ultimo periodo, è scivolato al sedicesimo posto: un posizionamento che vorrebbe dire playout e quindi salvezza a rischio.

La preparazione atletica dei Giganti è ripresa nel pomeriggio di martedì 25 aprile in vista della partita di domenica prossima allo stadio Esseneto di Agrigento contro la Juve Stabia. I biancoazzurri, agli ordini di mister Di Napoli e del suo staff, hanno svolto una seduta tecnico-fisica con partitella finale a campo ridotto. Per gli argentini Cochis e Pezzella, invece, ancora lavoro personalizzato per smaltire dai rispettivi infortuni.

Si sono rivisti in gruppo invece Bramati e Caternicchia, che hanno svolto l'intero allenamento con i compagni di squadra. Le loro condizioni fisiche saranno monitorate quotidianamente dallo staff sanitario dei siciliani, per evitare fastidiose ricadute e consentire a mister Di Napoli di poter schierare la miglior formazione possibile.