Lega Pro girone C, Akragas-Juve Stabia 1-3: tabellino e highlights. Diretta

Akragas-Juve Stabia 1-3 giocata oggi, domenica 30 aprile 2017 alle ore 14.30. Match valido per la 37a giornata di Lega Pro (girone C). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida dell'Esseneto.



Tripla puntura per le Vespe: vittoria in esterna per la Juve Stabia che sul non facile campo dell'Akragas porta a casa un 1-3 che vale il quarto posto in classifica. Primo tempo non molto avvincente all'Esseneto, con le squadre che chiudono i primi 45' sull'1-1. Al 55' l'espulsione di Palmiero dell'Akragas cambia volto alla gara: i campani al 57' vanno in vantaggio con Ripa e bissano al 60' con Mastalli. Al 78' Salvemini riapre la gara per i siciliani ma i gialloblù grazie a Cutolo al 90' chiudono definitivamente i giochi, condannando i Giganti a uno scontro dentro-fuori per la salvezza con il Monopoli nell'ultima giornata.



AKRAGAS-JUVE STABIA 1-3

MARCATORI: 57’ Ripa (JS), 60’ Mastalli (JS), 78’ Salvemini (A), 90' Cutolo (JS).

AKRAGAS: Pane, Russo (71’ Leveque), Riggio, Thiago, Longo, Coppola (83’ Minacori), Palmiero, Sepe, Cocuzza (61’ Bramati), Salvemini, Klaric. A disp.: Addario, Amelia, Mileto, Tardo, Petrucci, Privitera, Caternicchia, Rotulo, Sicurella. All.: Di Napoli.

JUVE STABIA: Russo, Santacroce, Allievi, Morero, Liviero, Capodaglio (71’ Salvi), Mastalli, Matute, Marotta (78’ Cutolo), Ripa (75’ Paponi), Lisi. A disp.: Bacci, Camigliano, Giron, Esposito, Izzillo, Manari. All.: Carboni.

ARBITRO: Fiorini di Frosinone.



espulso al 55' Palmiero (A); ammonito Longo (A).