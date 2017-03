Lega Pro, girone C: Akragas, che difesa di cannonieri

Akragas, una difesa di goleador: è la squadra siciliana la formazione del girone C di Lega Pro ad avere più gol provenienti dai giocatori del reparto arretrato.

Benle reti segnate dai difensori del Gigante, appenarispetto agli attaccanti: un bottino di tutto rispetto per la retroguardia agrigentina, che difficilmente però rivivrà un exploit simile da qui fino alla fine della stagione. A causa dei noti guai finanziari la società a gennaio ha infattimolti dei suoi pezzi pregiati, tra i quali il terzino(6 gol) passato al Catanzaro e il centrale(3 reti) andato all'Unicusano Fondi.

Altre difese col vizietto del gol sono quelle di Fidelis Andria e Paganese con otto reti all'attivo: in particolare i pugliesi con Aya e Tartaglia hanno segnato sei delle ventiquattro marcature totali della squadra. E il reparto arretrato meno prolifico? Quello del Lecce, con zero gol all'attivo: ma con attaccanti come quelli salentini, capaci di buttarla dentro per quarantuno volte, sarebbe forse pretendere troppo avere anhe una difesa di bomber.