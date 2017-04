Lega Pro girone C, Akragas-Casertana 1-0: tabellino e highlights. Diretta

Akragas-Casertana 1-0 giocata oggi, sabato 15 aprile 2017 alle ore 14.30. Match valido per la 35a giornata di Lega Pro (girone C). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida dell'Esseneto.



Continua la marcia verso la salvezza dei Giganti: successo per 1-0 dell'Akragas contro la Casertana, con la formazione di mister Di Napoli che vola a quota 38 dando una bella sterzata alla sua stagione. Ritmi non altissima all'Esseneto, con le due squadre che si punzecchiano senza incidere: di Colli, quasi allo scadere, l'occasione più ghiotta, una rasoiata ben neutralizzata da Pane. Nella ripresa i ritmi si alzano e Klaric sigla l'1-0 al 53'. I siciliani non mollano la presa trascinati dal proprio pubblico e solo una prestazione super di Ginestra salva i Falchetti dal raddoppio di Salvemini.



AKRAGAS-CASERTANA 1-0



MARCATORE: 53' Klaric.

AKRAGAS: Pane, Mileto, Riggio, Thiago, Coppola, Pezzella (86' Caternicchia), Sepe, Rotulo (71' Russo), Salvemini (82' Cocuzza), Longo, Klaric. A disp. Addario, Leveque, Privitera, Petrucci, Tardo, Minacori, Sicurella, Amelia. All. Di Napoli.

CASERTANA: Ginestra, Lorenzini, Magnino, De Marco, Corado, Ramos, D'Alterio, Carriero (74' Taurino), Rainone, Colli (63' De Filippo), Cisotti (81' Ciotola). A disp. Fontanelli, Simone, Finizio, Diallo, Petricciuolo. All. Tedesco.

ARBITRO: Vigile di Cosenza.



: ammoniti Klaric, Pane, Russo (A), Ramos (C).