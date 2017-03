Lega Pro, girone C: 32a giornata, la preview

I rossoneri contro la loro “bestia nera” degli ultimi anni: è Foggia-Paganese il match più atteso della 32a giornata del girone C di Lega Pro in programma domenica 2 aprile.

La capolista non riesce a battere la formazione campana dal maggio 2015: un tabù reso ancor più insidioso dal fatto che gli azzurrostellati sono imbattuti da sei gare dove hanno conquistato cinque vittorie e un pareggio. Sull'umore dei ragazzi di Grassadonia potrebbe però pesare il punto di penalizzazione inflitto in settimana alla società a causa dell'inchiesta Dirty Soccer che ha riportato i campani a quota 39.

Per i piani alti della classifica occhio anche a Cosenza-Lecce, con i giallorossi che devono espugnare il fortino silano per continuare a stare in scia del Foggia, e a Unicusano Fondi-Matera, trasferta insidiosissima per i lucani galvanizzati però dalla vittoria nella finale d'andata di Coppa Italia contro il Venezia. Riflettori accesi anche per il derby di Sicilia Akragas-Siracusa: gli uomini di Sottil, in un gran stato di forma, devono domare i Giganti affamati di punti per la dura lotta salvezza.

Nelle altre gare due anticipi a sabato 1 aprile (Reggina-Melfi, Fidelis Andria-Messina) mentre domenica si giocano Vibonese-Monopoli, Juve-Stabia-Casertana, Catanzaro-Catania, Virtus Francavilla-Taranto.