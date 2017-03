Lega Pro, girone C: 28a giornata, la preview

Campionato, si va avanti: andrà in scena domenica 5 marzo la 28a giornata del girone C di Lega Pro. Tante le sfide interessanti previste dal calendario: si parte alle 14.30 con Virtus Francavilla-Lecce dove, in un Giovanni Paolo II andato sold out dopo poche ore, la capolista deve difendersi dagli assalti delle terribili matricole pugliesi, che con una vittoria potrebbero andare ad insidiare le zone nobili della classifica.

Partita che promette scintille anche quella fra Foggia e Juve Stabia, in programma alle ore 18.30 allo stadio Zaccheria: i rossoneri, secondi in graduatoria, devono cercare di lottare almeno per mantenere la propria posizione contro un'avversaria che non ha ancora detto addio alle speranze di promozione ma che è reduce da un periodo non brillantissimo (cinque punti in altrettante gare). I campani, per altro, non possono contare sul sostegno dei propri tifosi, ai quali è stata vietata la trasferta dal Prefetto.

Alla stessa ora sul non facile campo del Catanzaro un Matera in crisi cerca di tornare alla vittoria che manca da ben quattro gare: è stata una settimana non facile quella dei lucani, che hanno dovuto fare i conti con le intemperanze di alcuni tifosi facinorosi ma che in Coppa Italia, sono tornati al successo con l'Ancona. Questi gli altri incontri di giornata: Reggina-Casertana, Catania-Melfi, Messina-Monopoli, Siracusa-Vibonese, Unicusano Fondi-Taranto (14.30), Paganese-Cosenza, Fidelis Andria-Akragas (18.30).