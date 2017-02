Lega Pro: Venezia, la vittoria di Tacopina

Buone notizie per il. La Corte Federale d’Appello hale sanzioni inflitte al presidente dei lagunari Joeche a inizio stagione, in occasione della presentazione della squadra, si era lasciato scappare alcune dichiarazioni piuttostorivolte ai rivali del(“We’ll kick Padova’s. I promise”).Condannato inizialmente dal Tribunale Federale Nazionale a una multa die a un’inibizione di venti giorni il presidente della società lagunare aveva avanzato il reclamo che è stato oggifavorevolmente in presenza dello stesso Tacopina, presentatosi di persona davanti alla Corte per rilasciare alcune dichiarazioni spontanee. La società lagunare ha espresso sul proprio sito “grande” per l’esito positivo del reclamo.