Lega Pro, Venezia: Tacopina punta alla A con Inzaghi

Joe Tacopina, presidente del Venezia, ha parlato a Rivista Undici di calcio e di business snocciolando interessanti dati commerciali. Il patron ha innanzitutto chiarito le motivazioni che lo hanno spinto a investire sul club lagunare: “Ho scelto Venezia perché ha un potenziale maggiore di altre realtà. La città ha un brand riconosciuto in tutto il mondo”.



E il brand, almeno fino ad ora, sta funzionando: grazie anche alle innovazioni volute dalla, che da quest’anno ha imposto il nome sulle maglie, il Venezia ha già ottenuto importanti risultati commerciali: “In sei settimane lo store del Venezia ha venduto: eppure non siamo né ilné la, e non abbiamo giocatori famosi. È merito del nome di Venezia.”Infine, sul piano calcistico, il presidente ha prima elogiato la dedizione al lavoro di mister Filippo“È un vincente, uninstancabile. Mi ha colpito il fatto che conoscesse tutti i giocatori della Lega Pro: è l’allenatore con cui vogliamo andare in".