Lega Pro: Venezia, specialità last minute

Contro il Bassano il Venezia ha ottenuto una vittoria importante, maturata non senza un po’ di fortuna proprio negli ultimissimi istanti di gioco. Sono due punti pesanti, che lanciano definitivamente il Venezia nella corsa alla serie B. Il dato interessante è che questa vittoria last minute non è arrivata per caso: il Venezia è infatti abituato a non mollare mai, e i dati lo confermano.

Con quella contro il Bassano salgono a quattro le vittorie ottenute grazie a una(contro Parma, Ancona, Modena e appunto Bassano), che sommate ai pareggi ottenuti in extremis contro Santarcangelo e Parma portano ai Lagunari un bottino di bennegli ultimi cinque minuti. Un risultato notevole, figlio forse della grinta di mister Filippo Inzaghi, e che fino a qui sta facendo la differenza in campionato.