Lega Pro: Venezia, un nome importante per l'attacco futuro

Si pensa già al futuro in casa Venezia, dove da qui ad agosto si penserà in primis a rinforzare la rosa in vista del campionato cadetto che impegnerà i lagunari nella prossima stagione.

La società si sta già muovendo e iniziano a venir fuori i primi nomi: in questi giorni si parla molto di un interesse del Venezia per, bomber attualmente in forze all’Ascoli e già cercato dalla società veneta la scorsa estate. L’attaccante, di scuola piacentina ma nativo di Catanzaro, ha una valutazione attuale che si aggira intorno ai 600.000€ e porterebbe alla corte di mister Inzaghi un notevole bagaglio di esperienza nel campionato di, nel quale vanta 328 presenze condite da 132 rete, a cui si affiancono. Sarà lui il primo tassello del Venezia 2017-2018?