Lega Pro, girone B: Venezia e Lumezzane, difesa di ferro

Una è in vetta alla classifica, l'altra lotta per non essere risucchiata nella zona playout, ma entrambe hanno una caratteristica in comune: la miglior difesa del campionato. Sono Venezia e Lumezzane le due squadre del girone B di Lega Pro che, dopo ventuno giornate, hanno incassato meno reti, per la precisione diciassette a testa. I lagunari, che guidano la graduatoria con 42 punti, tendono a subire più reti fra le mura amiche: dodici i palloni raccolti in rete al Pier Luigi Penzo contro gli appena cinque incassati fuori casa, uno score invidiabile che fa dei veneti l'undici con la miglior difesa in trasferta.





Opposta la situazione del Lume, quindicesima in classifica a quota 22 (a -3 dai playout) : i bresciani in casa hanno preso solo sei gol, quasi ladi quelli rifilati dagli avversari (undici) lontano dallo stadio Saleri. Con due reparti arretrati così efficaci, come è possibile che il divario tra le due squadre in classifica sia così? La differenza la fa l'attacco: i ragazzi dihanno realizzato ventinove reti (quinto reparto offensivo del girone) mentre i valgobbini appena dodici, cinque in meno di quelli subiti, una percentuale che fa di loro la seconda compagine piùdel campionato davanti solo alfanalino di coda.