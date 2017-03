Lega Pro: Venezia, la forza del collettivo

La forza del Venezia, e non lo scopriamo certo oggi, è il collettivo. Ora però anche i dati lo confermano: da inizio campionato a oggi i Lagunari sono riusciti ad andare in rete con quindici giocatori diversi, dimostrando forza e capacità di colpire in tutti i reparti.

Difensori centrali, terzini, incontristi, esterni, trequartisti e punte: mister Inzaghi sembra aver trasmesso la propriaa tutti i suoi ragazzi e non sorprende scoprire che l’attacco neroverde è anche il secondo del campionato, confin qui. E’ dunque un vero e proprio gioco di squadra quello del Venezia e questo dato può forse spiegare meglio di altri una posizione in classifica che in pochi avrebbero ritenuto possibile a inizio stagione.