Lega Pro: Venezia, Inzaghi ce l'ha con il manto erboso

Vince e convince il Venezia contro il Bolzano, aggiungendo un ulteriore tassello a un mosaico che settimana dopo settimana mostra sempre più chiara la scritta “serie B”. Al termine della gara mister Inzaghi si è presentato davanti alla stampa e, al di là della consueta analisi del match, ha voluto porre l’attenzione su un particolare aspetto: il manto erboso dello stadio Druso, a suo dire impraticabile e penalizzante in primis per i giocatori del Bolzano:

“Qui a Bolzano c'è una società che fa calcio seriamente, un bravo direttore sportivo, ma il campo è impresentabile. Impossibile giocarci a pallone. Il Südtirol è fortemente penalizzato. giocare palla a terra era impossibile e infatti nel secondo tempo abbiamo fatto un altro tipo di gara. Non abbiamo rischiato praticamente mai, escluso il palo di Furlan. C'è un grande gruppo, anche chi sta in panchina esulta e incita i proprio compagni. Grazie anche ai tifosi che ancora una volta ci hanno seguito numerosi, spero di vedere uno stadio pieno nel turno infrasettimanale. Noi ce la giocheremo fino alla fine, ancora non abbiamo fatto nulla”.