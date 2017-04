Lega Pro: Venezia, tutti i numeri della squadra cannibale

Manca un solo gradino, l’ultimo punto indispensabile per la promozione diretta: con la vittoria contro il Padova il Venezia si è portato a +11 dal Parma secondo in classifica ed è a un solo passo dalla promozione. La superiorità degli uomini di Inzaghi appare davvero lampante, specie se si analizzano i numeri.

Oltre ai già citati 11 punti di vantaggio il Venezia vanta la migliordel campionato (25 reti subite), il secondo migliore la miglior differenza reti (+29). I Lagunari hanno poi il miglior score tanto inquanto ine come se non bastasse si sono confermati anche in Coppa Italia raggiungendo la finale. La squadra ha perso una sola dellegiocate, vincendone quattordici e pareggiandone tre. Come se non bastasse, Inzaghi è riuscito poi a dare ai suoi uomini un gioco spumeggiante e divertente, capace di regalare emozioni e ritmi alti in tutte le partite giocate. Con questo notevole biglietto da visita il Venezia andrà a caccia, nelle quattro partite che restano da giocare, dell’ultimo punto necessario per raggiungere la serie cadetta. Visti i numeri, non dovrebbe essere un grosso problema.