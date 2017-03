Lega Pro: Venezia: Garofalo, assist-man d'esperienza

E’ Agostino Garofalo il miglior assist-man del girone B di Lega Pro. Il terzino in forza al Venezia ha collezionato ventiquattro presenze in questa stagione, servendo per la testa e i piedi di Geijo, Moreo, Marsura e del resto della compagine Lagunare ben 12 assist, a conferma di quanto il gioco sulla fasce sia una componente imprescindibile del Venezia targato Inzaghi.

Il 32enne terzino nativo di Torre Annunziata è arrivato a Venezia all’inizio di questa stagione da, con cui ha collezionato 20 presenze lo scorso anno in. Sono invece 3 le presenze in, ottenute con la maglia del. La sua esperienza, come quella di Domizzi, sta facendo la differenza in Lega Pro, garantendo fin qui, oltre ai numerosi assist, anche il record di seconda miglior difesa del campionato del Venezia che con sole 22 reti subite fin qui è dietro solo al granitico Padova (20 reti subite).