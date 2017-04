Lega Pro girone B, Venezia-FeralpiSalò 1-0: tabellino e highlights. Diretta

Venezia-FeralpiSalò 1-0 giocata oggi, mercoledì 5 aprile 2017 alle ore 16.30. Match valido per la 33a giornata di Lega Pro (girone A). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Penzo.



Al Venezia basta un rigore di Ferrari al 9' per piegare una buona FeralpiSalò e continuare la propria marcia verso la serie B. Gara accattivante e giocata ad alti ritmi, con occasioni da entrambe le parti, ma che il Venezia, grazie al vantaggio realizzato nei primi minuti, può gestire nel modo più congeniale: con difesa e ripartenze. I lombardi non riescono a superare il muro neroverde e nonostante l'impegno tornano a casa con una sconfitta che complica la corsa ai playoff. Continua invece il periodo d'oro dei veneti, ormai pronti e maturi per affrontare la categoria cadetta.



VENEZIA-FERALPISALO' 1-0



MARCATORI: 9' rig. Ferrari (V).

VENEZIA: Facchin, Fabris, Modolo, Domizzi, Garofalo, Falzerano, Stulac, Soligo, Tortori (69' Malomo), Ferrari, Marsura (75' Moreo). A disp. Galli, Pellicanò, Strechie, Caccavallo, Acquadro, Vicario, Cernuto, Zampano. All. Inzaghi.

FERALPISALO': Caglioni, Gambaretti, Aquilanti, Ranellucci, Liotti (60' Bracaletti), Parodi, Settembrini, Davì (70' Ferretti), Tassi (81' Gamara), Gerardi, Luche. A disp. Vaccarecci, Ruffini, Turano, Codromaz, Murati, Crema. All. Serena.

ARBITRO: Pagliardini di Arezzo.

NOTE: Espulso Gerardi (F) all'86'. Ammoniti Davì, Tassi, Settembrini (F). : 9' rig. Ferrari (V).: Facchin, Fabris, Modolo, Domizzi, Garofalo, Falzerano, Stulac, Soligo, Tortori (69' Malomo), Ferrari, Marsura (75' Moreo). A disp. Galli, Pellicanò, Strechie, Caccavallo, Acquadro, Vicario, Cernuto, Zampano. All. Inzaghi.': Caglioni, Gambaretti, Aquilanti, Ranellucci, Liotti (60' Bracaletti), Parodi, Settembrini, Davì (70' Ferretti), Tassi (81' Gamara), Gerardi, Luche. A disp. Vaccarecci, Ruffini, Turano, Codromaz, Murati, Crema. All. Serena.: Pagliardini di Arezzo.: Espulso Gerardi (F) all'86'. Ammoniti Davì, Tassi, Settembrini (F).