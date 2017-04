Lega Pro girone B, Venezia-Albinoleffe 1-1: tabellino e highlights. Diretta

Venezia-Albinoleffe 1-1 giocata oggi, sabato 30 aprile 2017 alle ore 17. Match valido per la 37a giornata di Lega Pro (girone B). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Penzo.

E' tutto sommato giusto il pareggio odierno per 1-1 tra Venezia e Albinoleffe. Passano gli ospiti al 10' con la rete di Ravasio, a cui risponde nella ripresa Tortori al 60'. Gara divertente, che però butta fuori l'Albinoleffe dalla griglia playoff. Gli uomini di Alvini si giocheranno tutto domenica prossima mentre per il Venezia ormai campione arriva il terzo pareggio consecutivo: le motivazioni oramai non sono più molte.

VENEZIA-ALBINOLEFFE 1-1

MARCATORI: 10' Ravasio (A), 60' Tortori (V).

VENEZIA: Sambo, Fabris, Cernuto, Malomo (78' Soligo), Pellicanò (70' Garofalo), Falzerano, Stulac, Acquadro, Caccavallo, Geijo, Tortori (73' Moreo). A disp. Facchin, Galli, Domizzi, Bentivoglio, Ferrari, Fabiano, Marsura, Vicario, Zampano. All. Inzaghi.

ALBINOLEFFE: Nordi, Scrosta, Gavazzi, Zaffagnini, Gonzi, Di Ceglie, Giorgione, Nichetti (76' Angello), Cortellini (79' Anastasio), Montella, Ravasio (66' Mastroianni). A disp. Cortinovis, Mondonico, Loviso, Dondoni, Guerriera, Perego. All. Alvini.

ARBITRO: Cudini di Fermo.



NOTE: Ammonito Cortellini (A).