Lega Pro: Teramo, Ugolotti suona la carica in vista del match contro la Sambenedettese

In vista della gara contro la Sambenedettese ha parlato il tecnico del Teramo Guido Ugolotti che davanti alla stampa ha voluto sottolineare il buon momento di forma della squadra e l’introduzione del nuovo modulo. “Ogni partita per noi è importantissima. Veniamo da due risultati utili, ma la classifica ci impone di proseguire lungo la linea tracciata. I ragazzi si sono allenati bene, sono sicuro che faremo la partita che dobbiamo fare. Abbiamo cambiato qualcosa, speriamo di aver imboccato la strada giusta. Guardo partita per partita e noi non possiamo permetterci il lusso di sbagliare nulla. La difesa a quattro è un discorso che porteremo avanti: il 4-2-3-1 ed il 4-3-3 sono due moduli su cui dovremo adattare le peculiarità dei nostri giocatori”.

Per quanto riguarda laparticolare attenzione verrà data al bomber del campionato: “La Samb? Avversario importante, è reduce da dieci punti in quattro partite, con il capocannoniere del campionato ed il morale alto: mi aspetto una partita molto difficile. Mancuso? In questa fase, come tocca il pallone fa gol, di conseguenza occorrerebbero mille attenzioni, però è anche vero che sotto la mia gestione la squadra ha subito solo due gol in sei gare se escludessimo la sfida con la capolista Venezia”. Infine il tecnico si è concentrato sulla situazione dellaa sua disposizione: “ La formazione? Se la sapessi la darei, avere a disposizione tutti è fondamentale in vista del trittico di sfide che ci aspetta: in alcuni ruoli ho tante alternative, in altri siamo un po’ corti. Questa squadra ha la possibilità di salvarsi direttamente, dipende solo da noi: siamo tutte lì, la prossima è una giornata quasi determinante, ci sono tanti scontri diretti ma noi dovremo cercare di vincere, è ovvio”.