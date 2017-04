Lega Pro: Teramo, sei tu a guidare la volata

Considerando l’Ancona praticamente spacciato in virtù dei soli 27 punti conquistati fin qui, sono sette le squadre attualmente in lotta per evitare i restanti tre posti che valgono i playout: Fano, Lumezzane, Forlì, Teramo, Mantova, Modena e Sudtirol. Se consideriamo l’ultimo mese, c’è una squadra evidentemente più in forma della altre: il Teramo. I Diavoli hanno infatti conquistato 10 punti nelle ultime cinque gare, con una sola sconfitta rimediata nell’ultima giornata contro la ben più blasonata Reggiana.

Con la sual’undici diappare dunque come la favorita, tra le sette squadre considerate, per la salvezza diretta, anche in virtù dell’importantissimo scontro diretto in programma sabato contro il, che fornisce ai biancorossi la giusta motivazione per evitare cali di tensione. A crederci è in primi il tecnico Ugolotti, che si è così espresso alla stampa al termine della gara contro la Reggiana: “Questo stop compromette un pochino il percorso fatto, speriamo che non pesi, siamo ancora nei playout e dobbiamo tirarci fuori. Quando si è in questa situazione bisogna essere concreti e non belli, ed anche il punticino può far comodo. Non mi aspetto alcun contraccolpo: la salvezza è lì, mi aspetto che da martedì i miei ragazzi siano ancora più arrabbiati, è una sconfitta che non ci deve abbattere, sabato avremo la possibilità di tirar su la testa”.