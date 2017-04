Lega Pro girone B, Teramo-Reggiana 0-1: tabellino e highlights. Diretta

Teramo-Reggiana 0-1 giocata oggi, domenica 9 aprile 2017 alle ore 16.30. Match valido per la 34a giornata di Lega Pro (girone B). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Bonolis.



TERAMO-REGGIANA 0-1

Torna a vincere la Reggiana che batte 0-1 il Teramo grazie alla rete nel finale di Guidone. Gli ospiti giocano male e sono prevedibili, rischiando in più occasioni di passare in svantaggio. Gli uomini di Meinichini però resistono e grazie anche a una ripresa più vivace riescono a schiacciare sempre più il Teramo fino a trovare nel finale la vittoria che riporta i tre punti in Emilia dopo un mese. La vittoria non cambia di molto la classifica degli emiliani mentre inguaia il Teramo, di nuovo risucchiato nel vortice playout.



MARCATORI: 83' Guidone (R).

TERAMO: Narciso, Sales, Caidi, Speranza, Scipioni, Spighi (69' Masocco), Ilari, Amadio, Baccolo (46' Fratangelo), Di Paolantonio, Barbuti. A disp. Calore, Imparato, Altobelli, Sansovini, Camilleri, Karkalis, Carraro, Mantini, Tempesti. All. Ugolotti.

REGGIANA: Narduzzo, Rozzio, Spanò, Sabotic (29' Trevisan), Pedrelli (61' Sbaffo), Ghiringhelli, Genevier, Bovo, Panizzi, Marchi, Cesarini. A disp. Petrilli, Mecca, Lombardo, Calvano, Guidone, Contessa, Rocco. All. Menichini.

ARBITRO: Mantelli di Brescia.



NOTE: Ammoniti Ilari (T) e Panizzi (R).