Lega Pro: Teramo, una realtà made in Italy

Ventinove giocatori in rosa e nemmeno uno straniero: è un record quello del Teramo, unica società 100% italiana nel girone B di Lega Pro. Nel campionato ci sono in media almeno tre giocatori stranieri per club, e spesso fanno la differenza: vengono in mente il bomber Arma, la punta Diop, il portiere Zommers. E proprio sui giocatori stranieri ha puntato il Mantova, la squadra che in rosa ne ha di più, ben nove.

Al di là della particolarità del Teramo è da rilevare come tutto il campionato di Lega Pro si configuri come quello a più alto tasso di giocatori nostrani, specialmente se si fa il paragone con le categorie superiori. Ininfatti il numero di giocatori stranieri per club è in media di sei, mentre insi arriva addirittura a quindici.