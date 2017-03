Lega Pro: Teramo, è lunga la strada verso la salvezza

Il roboante 6-0 inflitto al Gubbio torna a far sorridere Guido Ugolotti, tecnico del Teramo che dopo tre sconfitte consecutive vede nuovamente i suoi ragazzi conquistare quei tre punti che mancavano dalla vittoria a sorpresa contro il Pordenone di un mese fa. La squadra negli ultimi tempi è apparsa in crescita, ha giocato un buon calcio anche contro Venezia e Padova (pur venendo sconfitta) e può legittimamente coltivare speranze di salvezza anticipata. Il quindicesimo posto, attualmente occupato dal Forlì, dista infatti solo tre punti e con otto gare ancora da giocare tutto è possibile.

Mister Ugolotti però vuole mantenere al massimo la concentrazione del gruppo, pensando in primis ad. Queste le sue parole, rilasciate dal sito ufficiale del club: “Siamo in fondo, ma non dobbiamo chinare il capo, ci sono ancora tante partite e dovremo essere bravi nel crederci fino alla fine. Questa squadra deve salvarsi, ma nessuno ha detto che debba farlo prima dei playout: forse qualcuno si era illuso che un paio di risultati potessero mutare l’atteggiamento. Abbiamo cercato di rendere la vita difficile a tutti, magari concedendo poco ma producendo altrettanto poco e dobbiamo assolutamente invertire la rotta. Stiamo cercando di trovare i giusti equilibri per far rendere al massimo la rosa a disposizione”.