Lega Pro girone B, Teramo-Forlì 0-0: tabellino e highlights. Diretta

Teramo-Forlì 0-0 giocata oggi, sabato 15 aprile 2017 alle ore 16.30. Match valido per la 35a giornata di Lega Pro (girone B). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Bonolis.



E' uno 0-0 con pochissime emozioni quello che hanno offerto oggi al Gaetano Bonolis Teramo e Forlì. Gara priva di spunti, con due squadre scese in campo con la voglia di non concedere nulla e ottenere un punticino: entrambe accontentate. A dire il vero il Teramo ci prova di più e tiene il pallino del gioco per lunghi tratti, ma non riesce mai a graffiare. Entrambe le compagini dunque rimandano la questione salvezza alle prossime giornate, portando a casa un punto che fa comunque legna e morale in vista degli ultimi 270 minuti di campionato.

TERAMO-FORLI' 0-0



TERAMO: Narciso, Sales, Caidi, Speranza, Karkalis, Amadio, Ilari (85' Barbuti), Tempesti (50' Fratangelo), Masocco (62' Petrella), Di Paolantonio, Sansovini. A disp. Calore, Altobelli, Scipioni, Carraro, Mantini, Baccolo. All. Ugolotti.

FORLI': Turrin, Adobati, Carini, Conson, Sereni, Alimi, Ferretti, Spinosa, Capellini, Succi (80' Parigi), Tonelli (62' Piccoli). A disp. Semprini, Franchetti, Baschirotto, Di Rocco, Croci, Vesi, Martina Rini. All. Gadda.

ARBITRO: Giua di Olbia.

NOTE: Ammoniti Carini, Sereni (F), Sansovini (T).