Lega Pro: Teramo, allenamenti a porte chiuse

Penultimo in classifica ma ancora vivo: è il Teramo di mister Ugolotti che con i 4 punti conquistati nelle ultime due giornate si è rilanciato in ottica salvezza rosicchiando punti a Forlì, Lumezzane, Modena e Mantova. Ora i Diavoli sono a 28 punti in compagnia proprio del Lumezzane, e a -4 dalla 15esima posizione che vale la salvezza diretta.

Per tenere alta la concentrazione della squadra e isolarla da ogni possibile distrazione la società ha deciso di preparare la sfida casalinga di sabato (ore 18.30) contro lacon. Dopo il lunedì di riposo mister Ugolotti ha programmato una serie di sedute pomeridiane con inizio alle ore 15, mentre la rifinitura di venerdì si terrà in mattinata. Senza la presenza di occhi indiscreti il Teramo si prepara dunque alla volata finale con un obiettivo ben preciso: continuare la striscia di risultati positivi ed evitare la lotteria degli spareggi.