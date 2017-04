Lega Pro: Venezia, Tacopina senza freni, ora vuole la serie A

Con l’entusiasmo alla stelle vola alta la fantasia dei tifosi del Venezia e in primis quella del suo presidente Joe Tacopina. Il numero uno dei lagunari ha raccontato alla stampa i progetti futuri del club, progetti davvero ambiziosi e di profilo internazionale: “Sono felice di aver raggiunto la doppia promozione ma è una felicità di breve durata, perché non dobbiamo celebrare questa promozione come fosse il successo ai mondiali. Il nostro obiettivo adesso è la Serie A, è l’Europa, è il restare ai massimi livelli per i prossimi decenni. Certa gente parla tanto ma fa poco, io ho risposto con i fatti alle promesse. E voglio che la gente e i tifosi capiscano che quel che dico poi faccio”.

Dopo la conquista della serie B Tacopina non intende dunque fermarsi, puntando allae all’Europa, con un modello di prestigio ben chiaro in mente: “Avremo bisogno di fare una sorta di reset a maggio, nel senso che quel che si poteva vincere subito lo abbiamo vinto, ma la Serie B è e sarà una cosa diversa. Le basi del nuovo progetto saranno un mix tra giocatori di esperienza e ragazzi del nostro settore giovanile. È quello che voglio, perché il mio modello rimane ile sono spesso in contratto con alcuni dirigenti spagnoli”.