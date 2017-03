Lega Pro girone B: Sudtirol, Viali esonerato

William Viali non è più l'allenatore del Sudtirol: la dirigenza altoatesina ha infatti deciso di esonerarlo all'indomani del ko esterno contro il Pordenone, l'undicesimo passo falso dall'inizio della stagione.



"F.C. Südtirol comunica di aver sollevato il Sig. William Viali dall'incarico di allenatore della prima squadra - si legge sul sito ufficiale - il club ringrazia mister Viali per il lavoro svolto in questi mesi con grande professionalità, serietà e dedizione, augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della carriera". Il nome del sostituto verrà ufficializzato in un secondo momento.





Fatale a Viali un andamento: al momento la squadra si trova a metà classifica a quota 32, a otto lunghezze dalla zona playoff ma soprattutto con soli tre punti di margine sulla zona playout.