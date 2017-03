Lega Pro: Sudtirol, ultimi minuti da incubo

Tre vittorie, cinque pareggi e due sconfitte nelle ultime dieci partite: è questo lo score recente del Sudtirol, una squadra difficile da decifrare tanto per i risultati altalenanti quanto per la posizione in classifica, letteralmente in bilico tra il sogno playoff (a +5) e l’incubo playout (a -3).

Il problema, secondo il tecnico, è la mancanza di concentrazione della squadra, come si è visto proprio nell’ultima partita di campionato, dove una serie di errori quantomeno evitabili ha portato la Sambenedettese a segnare ben cinque reti alla difesa biancorossa e l’attaccantea parlare di “gol assurdi”. Anche i dati parlano di un Sudtirol spesso vittima dei cali di tensione: non a caso dei 31 gol subiti sino ad oggi dal club altoatesino ben 10 (un terzo del totale) sono arrivati nell’, spesso decisivo in termini di risultato come nei recenti pareggi contro Bassano e Gubbio.