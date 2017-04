Lega Pro: Sudtirol, stringi i denti

Sette squadre, quattro punti e tre posti utili: sono i numeri della volata salvezza che ci accompagnerà da ora fino alla fine del campionato. Con l’Ancona al momento fuorigioco (-7 punti dalla penultima) restano appunto sette squadre a giocarsi i tre posti utili per la salvezza diretta: Fano, Teramo, Lumezzane, Forlì, Modena, Mantova e Sudtirol.

Proprio ilè ad oggi la compagine con le maggiori probabilità di salvezza (visto che ha più punti di tutte le altre, 35) ma è anche quella con il peggior r: tre soli punti nella ultime cinque giornate, come il Forlì 16simo, e la peggior difesa del campionato. La più in forma sembra invece essere il, che a dispetto della penultima posizione in classifica ha collezionato: solo il Venezia è riuscito a far meglio. Molte bene stanno facendo anche il Lumezzane, 8 punti, e il Mantova, a quota 7 punti e imbattuto da oltre un mese. Più in difficoltà appaiono invece Modena e Teramo: cinque punti in cinque gare la prima, sette la seconda, ma per entrambe un gioco altalenante (specialmente fuori casa) che rende difficile fare previsioni. Nel loro caso sarà soprattutto la personalità dei due mister, Capuano e Ugolotti, a fare la differenza in questo scoppiettante finale di stagione.