Lega Pro girone B, Sudtirol-Padova 1-0: tabellino e highlights. Diretta

Sudtirol-Padova 1-0 giocata oggi, sabato 30 aprile 2017 alle ore 17. Match valido per la 37a giornata di Lega Pro (girone B). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Druso.

La sfida odierna tra Sudtirol e Padova termina 1-0 per i padroni di casa e regala due conferme: il momento d'oro del Sudtirol, al quarto successo consecutivo e con il sogno playoff ancora vivo, e il periodaccio del Padova, in caduta libera da oltre un mese. Gli uomini di Brevi vanno sotto al 32' per colpa del gol di Gliozzi e non riescono mai a reagire, al di là di un palo di Dettori. Sconfitta dunque meritata e che deve preoccupare i veneti in vista dei playoff, mentre davvero compimenti ai padroni di casa, che hanno ottenuto tre punti con una prestazione di alto livello senza mai rischiare nulla.

SUDTIROL-PADOVA 1-0

MARCATORI: 32' Gliozzi (S).

SUDTIROL: Fortunato, Tait, Riccardi, Di Nunzio, Bassoli, Furlan, Bertoni (75′ Obodo), Broh, Cia (75′ Baldan), Gliozzi (85′ Spagnoli), Tulli. A disp.: Marcone, Brugger, Carella, Lomolino, Torregrossa, Montaperto, Rantier, Lupoli. All.: Colombo.

PADOVA: Bindi, Sbraga, Emerson (58′ Boniotti), Russo, Madonna, Mazzocco (46′ De Cenco), De Risio, Dettori, Favalli, Altinier (85′ Cisco), Alfageme. A disp: Favaro, Tentardini, Berardocco, Mandorlini, Cappelletti, Monteleone, Bobb, Gaiola. All.: Brevi.

ARBITRO: Capone di Palermo.



: ammoniti Fortunato, Di Nunzio (S) De Risio (P).