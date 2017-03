Lega Pro: Sudtirol, 400 presenza per Rantier

Julien Rantier, attaccante del Sudtirol, ha festeggiato con una importante vittoria (1-0 in casa dell’Ancona) il traguardo delle 400 presenze tra i professionisti raggiunto domenica scorsa. Nato in Francia ma attivo nel calcio italiano ormai da oltre quindi anni, Rantier è alla sua prima stagione in Trentino, dove sin’ora ha collezionato cinque presenze.

Il giocatore, classe 1983, vanta anche una presenza incon la maglia dell’Atalanta e 20 reti in. Inha invece all’attivo un totale di 235 presenze tra C1 e C2, condite da 43 reti. Questo ilcon cui il club altoatesino si è congratulato con il giocatore: “FC Südtirol si congratula con Julien Rantier per l'importante traguardo raggiunto, stimolo ulteriore per concludere nel migliore dei modi questa stagione in maglia biancorossa”.