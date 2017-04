Lega Pro: Sudtirol, la salvezza è più vicina con il talismano Piazzi

Sabato il Sudtirol ha ottenuto un’importante vittoria interna contro la Maceratese, aggiungendo un altro tassello alla corsa verso la salvezza. Saliti a quota 41 punti, gli uomini di Colombo ne hanno ora sei di vantaggio sulla zona calda, un bottino che può essere considerato sufficiente a tre giornate dal termine del campionato. La società altoatesina ha però un ulteriore asso nella manica: il ds Luca Piazzi.

Con lui seduto in panchina al posto di mister Colombo (squalificato) il Sudtirol ha infatti inanellato due successi consecutivi (cosa mai successa dall’inizio del campionato), tanto che ora, tra il serio e il faceto, si parla di Piazzi come di un “”: “Ho pensato più all'aspetto motivazionale, – ha dichiarato il direttore sportivo – sapevamo ciò che dovevamo fare. Ho avuto due belle esperienze e se vinci, conquistando sei punti, puoi passare anche per amuleto. Dobbiamo pensare partita dopo partita . E' chiaro che la prossima sarà proibitiva (contro il Parma, ndr), ma può succedere di tutto, visto che ce l'hanno fatta sia Forlì sia Ancona e anche meritatamente nonostante ciò che ho letto. Abbiamo lavorato molto dal punto di vista mentale e caratteriale. Lupoli e Rantier possono essere presi come l'emblema dei giocatori che anche se non giocano si mettono a disposizione. Questo è la nostra forza”.