Lega Pro: scintille tra Venezia e Pordenone

Non si placano le polemiche che per giorni hanno fatto da cornice al big match tra Venezia e Pordenone, vinto per 1-0 dagli uomini di Filippo Inzaghi nell'anticipo di sabato 18. La disputa era cominciata durante la settimana quando Giorgio Perinetti, ds del Venezia, aveva portato all’attenzione dei giornalisti la curiosa statistica secondo cui al Pordenone erano stati assegnati dieci rigori a favore e solo uno contro.



Dopo la partita di sabato, che ha visto più di un episodio dubbio nell’area del Venezia (i friulani hanno reclamato per due presunti rigori non concessi e un gol regolare annullato), il presidente del Pordenone Mauronon si è fatto sfuggire l’occasione e ha prima attaccato Perinetti sul fronte arbitrale ("Da due mesicon la storia dei dieci rigori, però stavolta abbiamo visto cos’è successo") per passare poi al piano puramente sportivo: "ha dato una lezione di tattica a Inzaghi e la mia impressione è che il Venezia il campionato non lo vincerà. Non mi ha particolarmente colpito questa squadra".Si accendono dunque gli animi in vista della volata di fine campionato, con il Venezia già avvisato: al di là delle decisioni arbitrali il miglior gioco del girone B lo fa il Pordenone, o almeno cosi la pensa il suo presidente.